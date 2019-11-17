Уткин пообещал Вацко, что Россия отомстит Украине на Евро-2020

Известный российский журналист Василий Уткин отреагировал на троллинг Виктора Вацко в адрес сборной России после матча против Бельгии (1:4).

"Витя, вот для чего мы даны друг другу в ощущениях? Вы, украинцы, нам – и мы, кацапы, – вам, хохлам? Правильно. Тролить. Раздражать. По******ть.

Вацко потроллил сборную России после разгрома от Бельгии

Без твоего твита, мой друг, мой день был бы неполным! Так и должно быть: в дни побед советчики не нужны, а вот когда тебя громят, ну, не Спорт-Экспресс же читать, не повторять же себе: ничего, мы станем сильнее, это вовремя, это урок?

А это не урок. Урок будет дальше. Сегодня, на утро после разгрома, разгромленные должны не только чистить перышки, но и обтекать. Кто нам, россиянам, напомнит об этом, если не соседи? На х** вы нам тогда и нужны, если не для этого?

Россия – Бельгия – 1:4 – видео голов и обзор матча

Кстати, за победу над Бельгией тоже не дали бы титул. Или как это по-нашему – тiтув?! Я не помню.

С нетерпением жду матча Украина – Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом", – написал Уткин на своем канале в телеграме.

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