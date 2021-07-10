Уставшие Колос и СК Днепр-1 не выявили сильнейшего, новички одержали победы: спарринги клубов УПЛ
Ряд украинских клубов провели товарищеские матчи в рамках межсезонной подготовки.
Товарищеские матчи
Колос – Краматорск – 1:0
Гол: Сорокин, 25
СК Днепр-1 – Никополь – 1:2
Голы: Беляев, 89 – Шинкаренко, 18 (пен.), Рогулин, 41
СК Днепр-1 – Колос – 0:0
Верес – Карпаты Л – 2:1
Голы: Петко, 20 Шестаков, 34 – ?, 18
Черноморец – Реал Фарма – 3:1
Голы: Авагимян, Мартыненко, Исаенко
Колос и СК Днепр-1 устроили себе двойную нагрузку. Очный матч представителей УПЛ завершился без голов, но сначала ковалевцы разобрались с Краматорском. Омоложенному составу днепрян это не удалось – поражение от Никополя.
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Новички элиты синхронно одержали победы. Верес еще в первом тайме совершил камбэк, расстроив львовские Карпаты. Черноморец несколько увереннее одолел соседей из Реал Фармы.
Напомним, новый розыгрыш УПЛ должен начаться уже через две недели. Ориентировочная дата матчей первого тура – 25 июля.
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