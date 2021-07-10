Товарищеские матчи

Колос – Краматорск – 1:0

Гол: Сорокин, 25

СК Днепр-1 – Никополь – 1:2

Голы: Беляев, 89 – Шинкаренко, 18 (пен.), Рогулин, 41

СК Днепр-1 – Колос – 0:0

Верес – Карпаты Л – 2:1

Голы: Петко, 20 Шестаков, 34 – ?, 18

Черноморец – Реал Фарма – 3:1

Голы: Авагимян, Мартыненко, Исаенко

Колос и СК Днепр-1 устроили себе двойную нагрузку. Очный матч представителей УПЛ завершился без голов, но сначала ковалевцы разобрались с Краматорском. Омоложенному составу днепрян это не удалось – поражение от Никополя.

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Новички элиты синхронно одержали победы. Верес еще в первом тайме совершил камбэк, расстроив львовские Карпаты. Черноморец несколько увереннее одолел соседей из Реал Фармы.

Напомним, новый розыгрыш УПЛ должен начаться уже через две недели. Ориентировочная дата матчей первого тура – 25 июля.

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