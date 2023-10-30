Инсайдер Адриа Альбетс рассказал, что стояло за гневным заявлением Гюндогана в адрес своих партнёров по команде. Согласно источнику, Илкай был возмущён увиденным в раздевалке после поражения от Реала в Эль Класико (1:2): один или два игрока "блаугранас" уставились в свои телефоны, шутили и смеялись с комментариев в Сети.

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Напомним, что после матча с Реалом 32-летний хавбек заявил: "Скажу честно – команда не так болезненно восприняла поражение, как мне хотелось бы. Не хочу сказать ничего плохого, но я был в раздевалке и, конечно, игроки разочарованы. Но особенно после такого замечательного матча и такого результата, хотелось бы видеть больше огорчения, больше гнева, больше разочарования... Это определенная проблема".

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