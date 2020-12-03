"В течение последних 5 лет вместе с коллегами мы делали все возможное, чтобы наладить системную работу в Ниве для подъема профессионального футбола Винницкой области. Многое удалось, что-то не сумели сделать.

Вторая лига может потерять еще один клуб

Жаль, что у Нивы нет полноценной поддержки и нет условий, чтобы мы могли продолжить эту работу на серьезном уровне. Я лично устал бегать с протянутой рукой по кабинетам, каждые полгода просить средства на существование клуба. Больше это делать не хочу.

Мы создали четкую вертикаль клуба, и это приносит хорошие плоды. Молодые воспитанники винницкого футбола в Ниве стабильно прогрессируют, недаром ими интересуются представители состоятельных клубов. Ввиду отсутствия нормальных условий для развития профессионального футбола в регионе, считаю, что мы выжали максимум возможного.

В то же время надо адекватно оценивать ситуацию и быть самокритичным. Наверное, я не в полной мере справился с теми задачами, которые поставил сам себе. Надеюсь, что новый президент Нивы, если такой появится в будущем, сделает выводы из наших ошибок и сможет вывести клуб на более высокий профессиональный уровень", – цитирует Кудиярова официальный сайт винницкого клуба.

После 11-ти туров Нива В занимает 12-ю строчку турнирной таблицы группы А Второй лиги, набрав 6 очков.

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