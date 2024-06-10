На Стэмфорд Бридж состоялся благотворительный матч между английскими и мировыми звездами.

Традиционно каждый год селебрити и бывшие футболисты встречаются в рамках благотворительного матча ЮНИСЕФ Soccer Aid. Англия против мира. На этот раз удалось собрать 15 миллионов фунтов для ЮНИСЕФ, сообщает Daily Mail.

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Англия победила впервые с 2018 года. Матч завершился со счетом 6:3. Фрэнк Лэмпард на пару с Робби Уильямсом выиграл тренерскую дуэль у Маурисио Почеттино.

Эден Азар забил со штрафного за мир, а Петру Чеху пришлось выступить немного манекеном: Джо Коул забил ему между ног, а Джек Уилшер накрутил голкипера и выкатил на пустые ворота Эллен Уайт (первая женщина с голом в Soccer Aid).

Но главное событие было неприятным. Усэйн Болт получил серьезное повреждение и покинул поле на носилках. Впоследствии самый быстрый человек мира написал в соцсетях, что ему диагностировали разрыв ахилла.