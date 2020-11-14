Легендарный спринтер Усэйн Болт поделился мыслями, из ведущих футболистов современности мог бы составить ему конкуренцию на беговой дорожке.

Восьмикратный олимпийский чемпион оценил гипотетическое соревнование с Криштиану Роналду в интервью Marca.

"До встречи с ним я считал Гиггза самым большим профессионалом", – экс-тренер Манчестер Юнайтед

"С полной уверенностью говорю, что Криштиану победил бы. Причина – он до сих пор в деле. Я считаю его суператлетом, он всегда в топе своего вида спорта. Он ежедневно усердно работает, всегда сосредоточен. На данный момент, думаю, он быстрее меня", – заявил Болт.

Напомним, что ямайский спринтер тоже пытался закрепиться в профессиональном футболе. Он, в частности, тренировался с Боруссией Д, норвежским Стрёмсгодсетом и австралийским Сентрал Кост Маринерс.

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