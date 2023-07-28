"Настроение накануне старта нового сезона положительное. Команда прошла сборы, готовая к чемпионату. Усиления в команде нет, ведь стратегия клуба – развитие молодых футболистов, которые являются воспитанниками Руха. Верю в них, уверен, что в этом сезоне они способны на прогресс, чтобы улучшить свою игру. Прошлый сезон был для них сложным, но они с честью вышли из этой ситуации.

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На мой взгляд, команда способна играть на очень серьезном уровне. Единственное, что может помешать ребятам, это отсутствие опыта. Хотя, учитывая спарринг с Металлистом-1925, в котором мы победили 2:0, этот фактор не стал решающим, и это несмотря на то, что средний возраст команды на поле составил 21,5 года. Конечно, опыт на уровне УПЛ очень важен, но если брать качество исполнителей и их уровень подготовки, то я в команде уверен", – цитирует Пономарева клубная пресс-служба Руха.

Напомним, Рух стартует в новом сезоне УПЛ матчем против луганской Зари. Игра запланирована на субботу, 29 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00.

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