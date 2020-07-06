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Усиление кризиса Ромы в видеообзоре матча против Наполи

10:35 - Читати українською
Усиление кризиса Ромы в видеообзоре матча против Наполи
Мхитарян против Кулибали / фото из соцсетей

В рамках 30-го тура итальянской Серии А Наполи на своем поле переиграл Рому. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

55’ Хосе Кальехон
82’ Лоренцо Инсинье
 
Генрих Мхитарян 60’
55’ Хосе Кальехон
60’ Генрих Мхитарян
82’ Лоренцо Инсинье

"Партенопейцы" полностью контролировали ход игры и были обязаны открыть счет еще в первом тайме. Однако, подопечным Гаттузо не хватило точности.

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Зато уже на 55-й минуте Хосе Кальехон уверенно замкнул фланговый навес Руя. Однако, 5 минут спустя "волки" попытались вернуться в игру – Генрих Мхитарян протянул мяч с собственной половины поля и завершил сольный проход классным ударом в нижний угол ворот Мерета.

Но последнее слово в матче было за Наполи. На 82-й минуте Лоренцо Инсинье подхватил мяч после неудачного выноса защитника Ромы и классно закрутил в дальний угол – 2:1!

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Италия Видеоновости Наполи Наполи Рома Рома Наполи - Рома
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