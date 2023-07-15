Усиление для сборной Украины из АПЛ, воссоединение Реброва и Шевченко, Ярмоленко – не левша
"Футбол 24" подготовил дайджест самых интересных новостей последних дней.
УАФ решила снова попробовать заиграть за сборную Украины защитника Вулверхэмптона Макса Килмана, который имеет украинские корни. У игрока есть украинский паспорт, однако на пути становятся 25 матчей за футзальную сборную Англии.
Болельщики еще раз смогут увидеть в действие легендарный дуэт нападающих Ребров-Шевченко. Оба примут участие в благотворительном поединке в поддержку Украины, который состоится 5 августа на Стэмфорд Бридж. А Ярмоленко раскрыл свой секрет – звезда Динамо на самом деле является левшой только на футбольном поле. Об этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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