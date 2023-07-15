УАФ решила снова попробовать заиграть за сборную Украины защитника Вулверхэмптона Макса Килмана, который имеет украинские корни. У игрока есть украинский паспорт, однако на пути становятся 25 матчей за футзальную сборную Англии.

Болельщики еще раз смогут увидеть в действие легендарный дуэт нападающих Ребров-Шевченко. Оба примут участие в благотворительном поединке в поддержку Украины, который состоится 5 августа на Стэмфорд Бридж. А Ярмоленко раскрыл свой секрет – звезда Динамо на самом деле является левшой только на футбольном поле. Об этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Динамо вирвало нічию з Янг Бойз – Ярмоленко красиво возив чемпіонів Швейцарії, але дірява оборона все зіпсувала