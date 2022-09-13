"Можно ли рассчитывать, что после боя с Фьюри меня увидят на футбольном поле? Очень этого хочу. Уже одну свою детскую мечту воплотил, что я играл в Турции за Полесье, а сейчас, когда ребята немного поработают, с Божьей помощью – Высшая лига. Думаю, мне дадут 7 минут второго тайма сыграть в Высшей лиге.

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Уровень УПЛ значительно выше? Значит, буду готовиться, немного скину вес, чтобы быть быстрее на поле не руками, а ногами. Где ждать меня на поле? Центральный нападающий, но могу по всему полю бегать. Будкивскому есть за что волноваться? Не из-за чего ему волноваться. Когда играли в Турции, я как раз Филиппа и заменил. Можно в два форварда сыграть", – поделился Усик в комментарии ProFootball Digital.

Добавим, что Усик присоединился к Полесью в феврале этого года и принял участие в Зимнем Кубке. В итоге житомирский клуб стал триумфатором товарищеского турнира.

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