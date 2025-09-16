В понедельник, 15 сентября, в Лиссабоне был сыгран благотворительный матч между Легендами Португалии и Легендами мира. Легенды Португалии оказались сильнее – 4:1. За них отличились Пепе, Фигу, Паулета и Поштига. В составе Легенд мира единственный гол забил Оуэн.

Усик сыграет с обладателями "Золотого мяча" и легендой МЮ, которая позорится матчами в России – список имен впечатляет

Боксер Александр Усик сыграл за Легенд мира. Он стал единственным участником матча, который не является профессиональным футболистом. На 22-й минуте украинец заменил легенду Селтика Хенрика Ларссона.

Oleksandr Usyk enters the pitch!



Will he be as good with his feet as he is with his hands? pic.twitter.com/zNZnQyal5p — Legends Charity Game (@legendsmatch1) September 15, 2025

Усик сыграл под 17-м номером на позиции левого вингера и, выйдя на поле, сразу же прострелил с левого фланга в чужую штрафную из-под Пепе – мяч оказался в руках вратаря Витора Байи.

В остальном Александр почти не отрабатывал в обороне и был незаметным в атаке. На 39-й минуте он уступил место на поле Юрию Джоркаеффу.

Организаторы планировали собрать более 1 млн евро на благотворительность для таких организаций как Украинский Красный Крест и Usyk Foundation.

"В этом году я не могу выиграть "Золотой мяч": Мбаппе о тяжбе с ПСЖ за 55 млн, Зидана, Дешама и сразу к футболу