Усик: После победы над Гассиевым просил соорганизатора турнира кричать "Динамо, Динамо"

Александр Усик, который на днях стал абсолютным чемпионом мира, рассказал, как радовался победе над Муратом Гассиевым скандированиями в поддержку Динамо.

"Посвящаю победу отцу, которого уже нет, и людям, которые способствуют моим титулам. Какие ощущения? Никакие, по сути, не спал после боя.

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Кубок Мохаммеда Али не брали с собой, он в багаже ​​мог потеряться, а в качестве ручной клади его бы не позволили пронести, слишком большой. У нас дома сейчас ремонт, жена уже спланировала места под кубок и пояса.

Был приятно удивлен большом количестве украинцев на поединке, также меня поддерживали местные жители.

Победа Динамо в Суперкубке? После боя мне сообщили результат, я ходил и просил Зауэрланда (соорганизатора турнира World Boxing Super Series – прим. Футбол 24) кричать вместе со мной "Динамо, Динамо", – цитирует Усика Tribuna.

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