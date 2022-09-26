Украинский боксер Александр Усик посетил лагерь национальной команды в Кракове, чтобы поддержать игроков перед важной битвой. Обладатель поясов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе присутствовал на тренировке команды и успел пообщаться с футболистами.

"Тренерский штаб сборной Украины обходится УАФ в копейки": Вацко сравнил зарплату Шевченко и Петракова

В частности, камеры зафиксировали, как Усик обсуждает что-то с полузащитником сборной Украины Андреем Ярмоленко в присутствии своего сына. К сожалению, пообщаться с боксером пресс-службе "сине-желтых" не удалось – голос за кадром (вероятнее всего это был Александр Глывинский) сообщил, что "Усик не настроен на интервью".

Напомним, поединок за выход в элиту Лиги наций между Украиной и Шотландией состоится уже завтра, 27 октября. Начало встречи в 21:45.

Армения – Украина: Тымчик, Зубков, Довбик, Лунин, Игнатенко, Ярмола – исторического шоу для Лиги наций еще недостаточно