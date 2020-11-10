Сборная Украины начала подготовку к ноябрьским матчам против Польши, Германии и Швейцарии.

Перед первой тренировкой игроков "сине-желтых" ждал сюрприз. Главный тренер команды Андрей Шевченко пригласил на занятие Александра Усика, сообщает пресс-служба УАФ.

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Футболисты поздравили боксера с недавней победой в ринге над британцем Дереком Чисорой, а Усик пожелал команде успеха в будущих играх.

Напомним, что уже 11 ноября сборной Украины предстоит провести выездной товарищеский матч против команды Польши, а позже два поединка Лиги наций – против Германии и Швейцарии.

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