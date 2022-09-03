"Конечно, Полесье выйдет в Премьер-лигу, и я им помогу. Я мечтал сыграть за профессиональную команду и очень благодарен президенту клуба Буткевичу за предоставленную возможность на турнире в Турции Winter Cup.

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Я провел одну игру за Полесье, но был вынужден уехать, хотя бы играл и в следующих матчах турнира. Мне очень понравилось играть и продолжать это делать. С ветеранами скоро будет матч. Мне только не понравилось, что много бегали на тренировках", – рассказал Усик на пресс-конференции.

Добавим, что Усик присоединился к Полесью в феврале этого года и принял участие в Зимнем Кубке. В итоге житомирский клуб стал триумфатором товарищеского турнира.

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