17 августа Полесье будет принимать ЛНЗ в третьем туре УПЛ. На этой игре будет присутствовать также Александр Усик.

Легендарный украинский боксер получит роль мотиватора для команды в этой встрече.

"Александр Усик намерен дать вдохновение нашим футболистам в этот важный и изнурительный момент сезона. Не пропусти шанс увидеть Александра Усика вживую – приходи на стадион, поддержи команду и болей вместе с чемпионом" – сообщили в пресс-службе "волков".

Напомним, что в 2023 году Александр Усик подписал контракт с футбольным клубом, но пока так и не выходил на матчи УПЛ.

