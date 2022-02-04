Первый в истории поединок Зимнего кубка состоится между Полесьем и Вересом. Прямую трансляцию можно посмотреть на Футбол 24.

Встреча житомирян и ровенчан должна была состояться еще вчера, но ее перенесли из-за ужасных погодных условий в турецком Белеке. Сегодня, 4 января, матч состоится, стартовый свисток раздастся в 15:00 по Киеву.

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Поединок может стать знаковым не только потому, что он первый в истории Winter Cup. В нем шансы дебютировать имеет Александр Усик, который в последние дни тренируется с Полесьем. Титулованный украинский боксер попал в заявку на матч, но начнет его в запасе.

Напомним, организаторами Зимнего кубка являются телеканалы Футбол. В нем принимают участие две команды Премьер-лиги (Черноморец и Верес) и два коллектива из Первой лиги (Металлист и Полесье).