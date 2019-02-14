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Ушел из жизни экс-руководитель молодежной академии Манчестер Юнайтед – он воспитал Гиггза, Бекхэма и других

15:35 33 Читати українською
Ушел из жизни экс-руководитель молодежной академии Манчестер Юнайтед – он воспитал Гиггза, Бекхэма и других
Эрик Харрисон

Бывший руководитель молодежной академии Манчестер Юнайтед Эрик Харрисон ушел из жизни в возрасте 81 года.

О смерти бывшего тренера сообщает английское издание Sky Sports. К слову, четыре года назад у Харрисона была диагностирована смешанная деменция.

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Специалист был назначен тренером академии Манчестер Юнайтед в 1981-м году и в целом проработал в структуре 27 лет.

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Под его руководством из академии выпустился так называемый "Класс-92", в который входили Райан Гиггз, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Никки Батт, Гари и Фил Невиллы.

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