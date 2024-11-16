В Южной Америке состоялись еще два матча 11-го тура квалификации к ЧМ-2026. Результаты и обзоры поединков смотрите на "Футбол 24".

Квалификация к ЧМ-2026, 10-й тур

Уругвай – Колумбия – 3:2

Голы: Санчес Д., 57 (аг.), Агирре, 60, Угарте, 90+11 – Кинтеро, 31, Гомес, 90+6

Перу – Чили – 0:0

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Уругвай в сумасшедшем матче с 5 голами уже в добавленное время вырвал победу у Колумбии. В середине первого тайма гости вышли вперед – Кинтеро со штрафного мастерски обвел стенку и закрутил в ближний угол. После отдыха представитель Галатасарая Дэвисон Санчес нелепо срезал мяч в собственные ворота там, где этого не стоило делать и сделал счет ничейным. Через мгновение Агирре снова вывел Уругвай вперед.

Игра приближалась к завершению, но на шестой добавленной к матчу минуте полузащитник Ренна Гомес, казалось, спас для колумбийцев ничью, с близкого расстояния добив сферу в сетку. Но уругвайцы не опустили рук и играли до последнего, что принесло свои дивиденды: на 101-й минуте Угарте воспользовался отскоком и вырвал для своей команды победу.

В еще одном матче Перу и Чили расписали ничью. Хозяева владели большим преимуществом, но, как и полагается для аутсайдеров, все завершилось без голов.

Как следствие, Уругвай и Колумбия набрали по 19 очков и идут на 2-3 строчках. Перу (7 баллов) и Чили (6 пунктов) замыкают турнирную таблицу. Лидирует с 22-мя очками Аргентина, Бразилия с 17-ю пунктами четвертая.