На Кубке Америки состоялись еще два четвертьфинальных матча. Читайте отчет о них и смотрите видео голов на "Футбол 24".

Копа Америка-2024, 1/4 финала

Уругвай – Бразилия – 0:0 (по пенальти – 4:2)

Колумбия – Панама – 5:0

Голы: Кордоба, 8, Родригес, 15 (п.), Диас, 41, Риос, 70, Боря, 90+4 (п.)

Канада в серии пенальти одолела Венесуэлу и пробилась в полуфинал Копа Америка – фейл голкипера и супергол с центра поля

В первом четвертьфинале Уругвай и Бразилия создали достаточно голевых моментов в течение игры, но выявить сильнейшего в основное время так и не удалось. Судьбу выхода в полуфинал пришлось решать в серии пенальти. Защитник Реала Милитао ошибся уже на старте лотереи, а затем его "поддержал" и хавбек Ювентуса Дуглас Луис. В уругвайцев не забил только защитник Атлетико Хосе Хименес. Таким образом, Бразилия завершила свои выступления на турнире, а Уругвай будет бороться за выход в финал.

В еще одном матче Колумбия буквально уничтожила Панаму. "Трехцветные" отгрузили в ворота команды форварда Зари Эдуардо Герреро (который вышел на второй тайм) пять сухих мячей и вышли в следующий этап соревнований. В полуфинале Колумбия сыграет с Уругваем. Поединок состоится в ночь на 11 июля.