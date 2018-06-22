Уругвай – Саудовская Аравия: прогноз на матч ЧМ-2018

Уругвай и Саудовская Аравия встретятся 20 июня в Ростове в рамках 2 тура группы F чемпионата мира 2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч группы F Уругвай – Саудовская Аравия состоится в Ростове в 18:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Уругвай – Саудовская Аравия: прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018

Авторитетная букмекерская контора William Hill считает Уругвай безоговорочным фаворитом поединка и оценивает победу Луиса Суареса и Ко коэффициентом 1.14. На потенциальный триумф Саудовской Аравии можно поставить с коэффициентом 17.00, а на ничью – 7.50.

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Bwin тоже называет подопечных Оскара Табареса фаворитами противостояния. Коэффициент на их победу составляет 1.15, потенциальная победа Саудовской Аравии выглядит почти не реальной – 18.50. Ничья оценивается коэффициентом 8.00.

Напомним, в 1 туре группового этапа чемпионата мира 2018 Уругвай минимально одолел Египет, а Саудовская Аравия разгромно уступила России.