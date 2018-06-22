toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Уругвай – Саудовская Аравия: прогноз на матч ЧМ-2018

19 июня 15:25 145 Читати українською
Уругвай – Саудовская Аравия: прогноз на матч ЧМ-2018
Уругвай – Саудовская Аравия: прогноз на матч ЧМ-2018

Уругвай и Саудовская Аравия встретятся 20 июня в Ростове в рамках 2 тура группы F чемпионата мира 2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч группы F Уругвай – Саудовская Аравия состоится в Ростове в 18:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Иран – Испания: прогноз на матч ЧМ-2018

Уругвай – Саудовская Аравия: прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018

Авторитетная букмекерская контора William Hill считает Уругвай безоговорочным фаворитом поединка и оценивает победу Луиса Суареса и Ко коэффициентом 1.14. На потенциальный триумф Саудовской Аравии можно поставить с коэффициентом 17.00, а на ничью – 7.50.

Топ-20 фото болельщиц и фанатов 4-го дня ЧМ-2018: горячие мексиканки и бразильский колдун

Bwin тоже называет подопечных Оскара Табареса фаворитами противостояния. Коэффициент на их победу составляет 1.15, потенциальная победа Саудовской Аравии выглядит почти не реальной – 18.50. Ничья оценивается коэффициентом 8.00.

Напомним, в 1 туре группового этапа чемпионата мира 2018 Уругвай минимально одолел Египет, а Саудовская Аравия разгромно уступила России.

ЧМ-2018 2 тур

Уругвай - Саудовская Аравия: Среда 20 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
1 : 0
Саудовская Аравия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Уругвай - Саудовская Аравия Уругвай Уругвай Саудовская Аравия Саудовская Аравия букмекеры
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шахтер попрощался с Срной
    Україна — 16:06272 Шахтер попрощался с Срной
23
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук