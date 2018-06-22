ЧМ-2018 Уругвай – Саудовская Аравия: верные решения Пицци, зависимость Уругвая от звёзд и слабый креатив

Матч 2-го тура группы А между сборными Уругвая и Саудовской Аравии завершился минимальной победой уругвайцев, которая вывела их в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Матч Уругвай – Саудовская Аравия имел важное значение. В случае победы Уругвай официально выходил в 1/8 финала чемпионата мира-2018, а Саудовская Аравия теряла шансы на выход из группы. "Селесте" начали активнее, забрав мяч под свой контроль и создав серию опасных моментов. На 13-й минуте остро пробил из-за пределов штрафной Кавани, а на 20-й он мог ассистировать Луису Суаресу – впрочем, удар последнего был заблокирован. Аравийцы выглядели инертно и достаточно закономерно пропустили на 23-й минуте, когда их вратарь ошибся на выходе после подачи с углового и Суарес без проблем переправил мяч в ворота – 1:0.

Уругвай – Саудовская Аравия – видео гола и обзор матча

После этого Саудовская Аравия немного ожила и даже создала несколько полумоментов, наиболее острые из них состоялись в конце 20-х минут. На 26-й Бахбир пробил из-за пределов штрафной под перекладину, однако Муслера парировал удар. На 29-й все тот же Бахбир замкнул подачу с углового, однако его удар получился неточным. Кроме того, на последних минутах аравийцы чуть не выскочили один на один с Муслерой, однако защитники Уругвая сыграли внимательно. В целом же, "Селесте Олимпика" держали инициативу до конца первого тайма, хотя безгрешными их назвать трудно.

Луис Суарес ведёт борьбу против Аль-Шахрани

Уругвай – Саудовская Аравия: текстовая онлайн-трансляция – как это было

Второй тайм начался со стартовой активности уругвайцев. Уже на 51-й минуте они могли удвоить свое преимущество, однако удар Суареса со штрафного в нижний угол парировал голкипер. Подопечные Табараса держали мяч и контролировали ход игры, а у Кавани и Суареса, казалось, все получается: так, на 62-й минуте Эдинсон выполнил шикарный заброс на дальнюю штангу, однако Карлос Санчес пробил головой выше ворот. Транжиря моменты, уругвайцы не заметили, как саудиты проснулись.

Начиная с 60-х и до 80-х минут "орлы пустыни" провели ударный отрезок, перетащив процент владения мячом в свою пользу и регулярно обыгрывая соперника один в один на чужой половине поля. Провести хотя бы один реально голевой момент им не удалось, но несколько ударов и интересных острых передач в район штрафной прошли. Больше всего поражали красивые комбинации аравийцев и их постоянные попытки отвечать на атаки атаками.

Аль-Давсари фолит против Варелы

Сборная Уругвая в некоторый момент скатилась на банальные действия, которые не удивляли защитников Саудовской Аравии. На 68-й минуте подачу на дальнюю штангу замкнул Касерес, а на 80-й Кавани опасно срезал мяч после удара Торрейры – и в первом, и во втором случае круглый летел мимо ворот. Наиболее близким к голу Уругвай на 86-й минуте, когда Кавани обокрал защитника и сразу пробил с линии штрафной – однако вратарь сблизился с форвардом и Эдинсон не смог пробить мимо.

В таком ключе матч розвивася до самого финального свистка – и голов так никто и не забил. В конце концов, Клемен Турпен на 90+4 минуте просвистел в последний раз, зафиксировав минимальную победу Уругвая и его выход в 1/8 финала ЧМ-2018. Саудовская Аравия потеряла шансы на выход из группы, однако провела игру более чем достойно.

Уругвай имеет проблемы с креативностью

Древняя футбольная мудрость "бей вперёд – комбинация придёт" в интерпретации уругвайцев звучит как "отдай Кавани и Суаресу, а они что-то создадут". Уругвай нанес 13 ударов по воротам, из которых 4 шли в створ – это неплохой показатель для чемпионата мира-2018, однако 90% этих моментов были связаны с использованием чужих ошибок, а не собственных перемещений и передач. А Саудовская Аравия, как назло, ошибаться не хотела – ни один из моментов Уругвая не прошел без сопротивления "орлов пустыни" в той или иной степени.

Аль-Бурайк останавливает Кавани на линии своей штрафной

Все удары, замыкания и врывы уругвайцев так или иначе встречались с рикошетом, блоками и прессингом аравийцев, что говорит о прогнозируемости действий "селесте". Когда Уругвай создавал что-то сам – выходили или забросы, или попытки Кавани и Суареса протаранить оборону. Едва ли не единственную серьёзную ошибку их соперники допустили на 23-й минуте, когда голкипер пролетел мимо мяча – и именно тогда уругвайцы забили победный гол.

Тренер Саудовской Аравии сделал правильные выводы

Хуан Антонио Пицци после разгрома от России радикально перекроил состав. Он снял с основы Омара Хавсави, выпустил в старте быстрого и креативного Бахбира, а в нападении вместо лучшего бомбардира азиатского отбора Аль-Сахлави выпустил 23-летнего форварда Леванте Аль-Муваллада, которого мы можем помнить по матчу против Украины – именно он забил нам гол.

Аль-Муваллад обыгрывает Хименеса

Замены сработали полностью. Бахбир и Аль-Давсари уравновесили мощь флангов, расширив фронт атаки и успевая возвращаться в оборону. Точность пасов атакующей четверки аравийцев находится на уровне от 86 до 100 процентов, а молодой Аль-Муваллад выглядел очень настойчиво, хорошо комбинируя и создавая постоянное давление на ворота Муслеры. Да, он пробил всего один раз – но в целом выглядел очень симпатично. Как и вся сборная Саудовской Аравии.

Вся игра Уругвая держится на Кавани и Суаресе

Конечно, главные звёзды сборной обязаны вести игру, однако зависимость уругвайцев от своего атакующего созвездия принимает угрожающие масштабы. С 13 ударов Уругвая в матче против Саудовской Аравии 9 нанесли Кавани и Суарес; из шести обыгрышей один в один три сделал Кавани; весь креатив идёт от Кавани, а завершение лежит на нём же и Суаресе.

Эдинсон Кавани, Луис Суарес и Мартин Касерес

Для команды, в составе которой играют талантливые Бентанкур и Весино и опытные Кристиан Родригес и Карлос Санчес, подобная диспропорция недопустима. Уругвай не может забить больше одного гола в матчах против слабейших команд слабейшей группы чемпионата мира-2018 – и это в условиях, когда соперники просто не успевают за Суаресом и Кавани вследствие разницы в классе. Что делать с такой игрой Уругваю в 1/8 финала, где на обоих форвардов накинут по три опекуна?

Интересные факты

1. Сборная Уругвая впервые в истории победила Саудовскую Аравию. До этого команда провела два матча, сыграв вничью в 2014 году и проиграв в 2002 г.

2. Общий счёт в противостоянии Уругвая и Саудовской Аравии сравнялся – 4:4.

3. Луис Суарес провел 100-й матч в футболке сборной Уругвая.

4. Поражение от Уругвая стало 12-м в истории Саудовской Аравии в матчах против латиноамериканских команд.

ЧМ-2018, группа А, 2-й тур

Уругвай – Саудовская Аравия – 1:0

Голы: Суарес, 23