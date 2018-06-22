Уругвай – Саудовская Аравия: анонс матча ЧМ-2018

Сборные Уругвая и Саудовской Аравии встретятся в матче второго тура чемпионата мира-2018 в группе А. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Уругвай – Саудовская Аравия

20 июня, 18:00, Ростов-на-Дону, "Ростов Арена"

Главный арбитр: Клемен Турпен (Франция)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Матч Уругвай – Саудовская Аравия должен официально закрыть вопрос по выходу из группы А в плей-офф чемпионата мира-2018, хотя после победы России над Египтом все уже и так стало понятно. Единственное условие, при котором Уругвай не окажется в 1/8 финала – это поражение в двух следующих матчах и две разгромные победы саудитов. Существует также вариант, при котором все участники группы, кроме египтян, завершат с 6 очками – тогда придется считать голы, хотя подобное развитие событий выглядит уж совершенно фантастически.

Уругвай – Саудовская Аравия: прогноз на матч ЧМ-2018

Сборная Уругвая в прошлом матче прекрасно сыграла в обороне, однако в атаке проявила большое расточительство – в первую очередь, это касается Луиса Суареса. Игра против Саудовской Аравии может стать компенсацией за нефарт в Екатеринбурге, однако вряд ли Оскар Табарес даст своим звёздам максимум времени для голов – забить они еще успеют, а вот ненужных травм перед выходом в 1/8 финала чемпионата мира-2018 лучше избежать.

Луис Суарес в окружении защитников Саудовской Аравии

Сборной Саудовской Аравии в России не везёт на всех фронтах. Команда не вытягивает физический уровень турнира – возможно, из-за поста в священный месяц мусульман Рамадан. После погрома от России появились слухи о возможных наказаниях игроков, хотя федерация футбола Саудовской Аравии их опровергла. Ну а при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону в двигатель самолета саудитов попала птичка, из-за чего тот загорелся. Словом, если не везёт – так во всём.

На этом фоне совсем не верится в какой-то другой результат аравийцев в игре против Уругвая, кроме негативного. Тем не менее, иногда чудеса случаются, а если и нет, то все равно можно надеяться на упорную борьбу "орлов пустыни". Вряд ли их футболисты мечтали завершить чемпионат мира-2018 с баранкой в графе очков и забитых голов, поэтому лёгкой прогулки команда Табареса не получит.

Превью ЧМ-2018, группа A: Уругвай, Египет, Россия, Саудовская Аравия – все, что нужно знать

Статистика противостояния и интересные факты

1. Уругвай имеет отрицательную статистику в матчах против Саудовской Аравии. Команды провели между собой две игры – в 2002 году саудиты победили "селесте олимпика" со счетом 3:2, а в 2014 году сыграли вничью – 1:1.

2. Команды ни разу не встречались в официальных матчах.

3. Победа над Уругваем в 2002 году – единственная победа Саудовской Аравии над сборными стран Латинской Америки. В 20 матчах "орлы пустыни" 8 раз сыграли вничью и 11 раз уступили. Общий счет противостояния с Южной Америкой – 15:40.

4. Луис Суарес может провести 100-й матч за сборную Уругвая.

Кадровая ситуация

В лагере сборных Уругвая и Саудовской Аравии нет никаких проблем

Обе команды сумели избежать травм, дисквалификаций или конфликтов, поэтому тренеры могут оперировать всеми игроками из заявки. Скорее всего, Оскар Табарес и Хосе Антонио Пицци прибегнут к ротации: первому нужно придать команде большей динамики и поберечь лидеров, а второму – освежить состав, изменив игроков, которые провалились в Москве. Можно прогнозировать появление в основе уругвайцев Кристана Родригеса, Карлоса Санчеса и, возможно, Макси Перрейры, в то время как саудиты должны предоставить шанс Аль-Мувалладу или Бахбиру.

Хавсави: Саудовская Аравия хочет дойти до финала ЧМ-2018

Ориентировочные составы на матч Уругвай – Саудовская Аравия

Уругвай: Муслера, Касарес, Годин, Хименес, Перрейра, Родригес, Бентанкур, Весино, Санчес, Кавани, Суарес

Саудовская Аравия: Аль-Маюф, Аль-Шахри, Ом. Хавсави, Ос. Хавсави, Аль-Бурайк, Аль-Давсари, Аль-Фарадж, Аль-Джассим, Бахбир, Аль-Муваллад

Прогноз Футбол 24 – 3:0

Луис Суарес и Эдинсон Кавани – лидеры сборной Уругвая на ЧМ-2018

Чуду всегда есть место в футболе, но не в этот раз. Сборная Уругвая стоит перед возможностью оформить выход в 1/8 финала за тур до конца группового этапа – и она включит все мощности, чтобы добиться своего.

ЧМ-2018: самые дорогие сборные, которые сыграют в России – от миллиарда долларов до 11 миллионов

Как бы ни переставлял игроков Хуан Антонио Пицци, но класс есть класс – а когда он накладывается на ужасную физическую форму и отсутствие тактических изюминок у слабой команды и мотивированность сильной – шансов, де-факто нет. 3:0 по такому раскладу – весьма неплохой вариант для всех.