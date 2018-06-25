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Уругвай – Россия: стартовые составы на матч ЧМ-2018

16:04 62 Читати українською
Уругвай – Россия: стартовые составы на матч ЧМ-2018
Уругвай – Россия: стартовые составы на матч ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы на матч 3 тура группы А между Уругваем и Россией.

Матч и онлайн-трансляция Уругвай – Россия начнутся в 17:00. В параллельном матче этой группы сыграют Саудовская Аравия и Египет.

Уругвай –Россия, Саудовская Аравия – Египет: анонс матчей ЧМ-2018

Уругвай: Муслера – Годин, Коатес, Касерес – Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Лаксальт – Суарес, Кавани.

Россия: Акинфеев – Смольников, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов – Газинский, Зобнин – Самедов, Ал.Миранчук, Черышев – Дзюба.

ЧМ-2018 3 тур

Уругвай - Россия: Понедельник 25 июня 2018

Уругвай
до матча
38
мин
Россия
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