Уругвай – Россия: стартовые составы на матч ЧМ-2018

Украина — 14:34 363
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Шахтер предложил 7 млн евро за Рожера Гедеса
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УПЛ проведет голосование среди клубов и выберет замену Полтаве на сезон 2018/19Украина — 14:05 228
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"Виходячи на ринг, як Кассіус Клей, я перемагав нокаутом". Реваз Дзодзуашвілі – боксер, який зупинив Джорджа БестаИнтервью — 13:00 105
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Месси больше жив, чем мертв. Все расклады в группах ЧМ-2018 перед последним туромЧМ 2018 — 12:50 595
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Днепр получит половину суммы от перехода Лунина в Реал, – СМИВторая лига — 11:11 559
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