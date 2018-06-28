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Уругвай – Португалия: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

14:56 14 Читати українською
Уругвай – Португалия: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018
Уругвай – Португалия: прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018

Уругвай и Португалия встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 в Сочи. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Уругвай – Португалия состоится 30 июня на стадионе Фишт. Начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Специалисты авторитетной конторы Willam Hill шансы команд считают практически равными. Коэффициент на победу Уругвая в основное время составляет 2.75, а потенциальный триумф Роналду и компании оценивается баллом 2.90. На ничью ставят 2.80.

На выход южноамериканцев в 1/4 финала по итогам экстра-тайма или серии пенальти коэффициент 1.73. Триумф европейцев оценивается в 2.00.

Букмекеры с Bwin думают подобным образом. На победу Уругвая в основное время коэффициент 2.80, ничья оценивается в 3.00, победа Португалии – 2.80.

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Выход Уругвая в следующую стадию после дополнительного времени или серии пенальти оценивается в 1.87. На Португалию коэффициент также 1.87.

Напомним, Уругвай вышел в 1/8 финала ЧМ-2018, набрав 9 очков и выиграв группу А. Португалия заняла 2 место в квартете B, набрав 5 очков.

ЧМ 20181/8 финала

Уругвай - Португалия: Суббота 30 июня 2018

Уругвай
до матча
2
дн
:
5
час
:
51
мин
Португалия
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ЧМ 2018 Уругвай - Португалия Уругвай Уругвай Португалия Португалия
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