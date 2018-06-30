Уругвай – Португалия: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

Уругвай и Португалия сыграют в матче за выход в четвертьфинал Чемпионата мира 2018. "Футбол 24" представляет анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018.

Уругвай – Португалия

30 июня, 21:00, Сочи, стадион Фишт

Главный арбитр: Сесар Рамос (Мексика)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

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Уругвай стал единственной командой Чемпионата мира 2018, набравшей все 9 очков и не пропустивше еще ни одного гола, и первой такой за 20 лет (после Аргентины). Египет и Саудовскую Аравию команда Табареса обыграла минимально, а вот хозяев турнира Россию разгромила. Будем откровенны, уругвайцы просто попали в едва ли не самую слабую группу. С теми же египтянами намучались до последних секунд, а аравийцы сначала подарили Суаресу гол, а потом не раз теряли шанс сравнять. Россияне же представили себя королями вселенной и заслуженно громко опустились на землю – еще и облегчили Уругваю дело удалением, детскими ошибками в защите и автоголом.

Уругвай – Португалия: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Португалия выдала лучший матч турнира – триллер имени Роналду, который забил трижды Испании и принес ничью. А потом было все хуже и хуже. Марокко оказался на такой простой сборной, но благодаря быстрому голу Криштиану чемпионы Европы отскочили. Иран стал первым, кто остановил Роналду (вратарь потянул пенальти), а в конце матча не только сравнял, но и мог вырывать победу и отправлять звезд домой.





На ЧМ-1990 был единственный раз, когда Уругвай играл матч 1/8 Мундиаля против европейской сборной. Тогда в противостоянии с хозяевами Италией командой, как и 28 лет спустя, руководил Оскар Табарес, а все завершилось поражением 0:2. Помочь прервать плохой сценарий должен центрбек Атлетико Хосе Хименес (забил победный гол Египту), но он все еще испытывает проблемы со здоровьем. А вообще нас ждет дуэль пары двух самых опытных тренеров: на двоих им 134 года.

Интересные факты

Португалия сборной Уругвая еще не проигрывала: по победе и ничьей. И вообще Роналду и Ко на крупных турнирах проиграли лишь 1 из 17 последних матчей (Германии 0:4 на ЧМ-2014 при неоднозначном судействе), а выиграли 8.

Уругвай выиграл только 1 из 4 матчей 1/8 финала чемпионатов мира – на ЧМ-2010 против Южной Кореи. А вот нынешняя победная серия в 2018 году (включая спарринги) насчитывает 6 матчей подряд, в которых было пропущено 0 (НОЛЬ) голов. Если Уругвай выигрывает 4 матча подряд на Кубке мира, становится чемпионом. Доказано ЧМ-1930. Теперь может произойти нечто подобное.

Все свои 5 голов на ЧМ-2018 уругвайцы забили со стандартов: 3 после угловых, 1 прямым ударом со штрафного и еще 1 после подачи со штрафного. Португальцы 3 из своих 4-х последних голов забили из-за пределов штрафной и еще 1 также после стандарта.

В Сочи было сыграно 4 матча Мундиаля – средняя результативность 3,5 гола за игру.

Уругвай вместе с Испанией – единственные сборные, которые получили лишь по одной желтой карточке на групповом этапе нынешнего турнира ("отличился" Родриго Бентанкур). Для сравнения, у Португалии игроков под угрозой дисквалификации аж 6, в частности, Роналду.

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Роналду или Суарес?

В составе обеих команд есть игроки, которые проигрывали матчи Мундиаля за третье место. Среди них главные звезды: Роналду, Суарес и Кавани. Эти бомбардиры выигрывали главные турниры континента, но на мировой арене славы не добыли.

Луис Суарес забил 7 голов на чемпионатах мира, так что среди уругвайцев выше стоит только легенда 50-х Оскар Мигес (8).

Роналду пока не забил ни одного гола в плей-офф Кубка мира за 424 сыгранные минуты, однако на нынешнем Чемпионате мира он уже забил 4 мяча, чего раньше никогда и близко не случалось. Суарес (2) и Кавани (1) на двух имеют 3.

Криштиану должен провести 38-й матч на чемпионатах мира и Европы. Роналду повторит исторический рекорд Бастиана Швайнштайгера, который уже не сможет улучшить свой результат.

Слово тренерам

"Они типичная южноамериканская сборная. Уругвай не пропускает голы не только на ЧМ-2018. Подобное происходит весь 2018-й год. Оскар Табарес дольше всех работает с национальной сборной, это говорит об очень прочных отношениях с игроками", – главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

"Криштиану Роналду является одним из лучших форвардов мира. Он прекрасно планирует матч, сосредотачиваясь на сопернике и принимая во внимание уровень каждого игрока. Это лидер команды, которого не может остановить кто-то один. Нужен не только Диего Годин, должны работать всей командой, чтобы попытаться ограничить эффект от его действий", – главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес.





Ориентировочные составы

Уругвай: Муслера – Касерес, Хименес (Коатес), Годин, Лаксальт – Нандес, Торрейра, Весино – Бентанкур – Кавани, Суарес.

Португалия: Патрисиу – Соареш, Пепе, Фонте, Геррейро – Куарежма, Карвалью, Жоау Моутинью (Адриен Силва), Мариу – Роналду, Гедеш (Адриан Силва).

Прогноз "Футбол 24"

Матч будет очень ровный и перейдет в дополнительное время и, очень вероятно, серию пенальти. 0:0 или 1:1, не более. Осторожная игра двух команд, которые ценят строгую защиту. Несколько ярких моментов с участием Суареса, Роналду, Кавани, Куарежмы. Португалия пройдет дальше, потому что умеет терпеть не хуже боевитого Уругвая. На Евро-2016 они также начинали с вымученных ничьих, а что вышло? Чемпионы, которые переиграли команды не хуже – хорватов и поляков (не говоря уже о хозяевах Франция) в матчах, которые продолжались 120 минут и более. Сейчас это пригодится снова.