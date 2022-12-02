Уругвай победил Гану (2:0) в третьем туре чемпионата мира-2022, но не прошел в 1/8 финала. Отчет и обзор матча – на Футбол 24.

Небесно-голубые не сумели удивить в первых поединках, расписав ничью с Южной Кореей и проиграв Португалии. Последним шансом на плей-офф была встреча с Ганой. Уругваю нужно было исключительно выигрывать и надеяться на победу или ничью Роналду и Ко в параллельном матче. Африканцам тоже нужна была победа.

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Старт встречи не был ярким, в первые 20 минут моментов было мало. А самый лучший имела африканская сборная. Атака, которую начал Кудус, завершилась смещением Айю и ударом по центру – Рошет не сумел зафиксировать, после чего задел представителя Аякса. Арбитр после продолжительного просмотра VAR указал на отметку. Кипер отразил далеко не лучший удар Айю. Вспомнился 2010 год.

Уже в следующей атаке Нуньес опрокидывал кипера, но оборона вынесла сферу с линии ворот. Дальше Дарвин исправился. Подал на Суареса, который убрал соперника и пробил. Ати-Зиджи отбил. Де Арраскаэта удачно сыграл на добивании! А уже через несколько минут он оформил дубль. Нуньес сбросил на Суареса, тот забросил дальше, а Джорджиан отлично положил корпус и пробил под вратарем по центру.

Представитель Фламенго стал третьим уругвайцем в истории, забившим дважды в первом тайме матча ЧМ. Ранее это удавалось Перегрино Ансельмо против Югославии в 1930-м и Оскару Мигеси против Боливии в 1950-м. Именно на тех Мундиалях "небесно-голубые" торжествовали. Совпадение? Спойлер: нет.

Из раздевалки игроки обеих команд вышли не слишком настроенными. Но особенно оживились, когда Нуньеса сбили в штрафной. Арбитр воспользовался системой VAR, но решил, что оснований для назначения пенальти нет. Гана понемногу захватила инициативу, прижав Уругвай к воротам и создав несколько моментов. В ответ Вальверде разрядил свою фирменную пушку, а позже пытался перекинуть кипера почти из центра.

Лучший момент имел Кудус. Рошет парировал не только пенальти, но и мощный удар в угол. В параллельном поединке Южная Корея побеждала Португалию и проходила дальше. Уругваю нужно было забить всего раз. Но это "небесно-голубые" не смогли, хотя и имели не один момент, и вылетели из ЧМ-2022. Слезы Суареса ясны. Билеты из Катара вынуждена покупать и Гана!

ЛУИС СУАРЕС, УВИДЕВ, ЧТО ЮЖНАЯ КОРЕЯ ЗАБИЛА!



В СОСТОЯНИИ СОСТОЯНИЯ УРУГВАЙ ВЫБЫЛ. pic.twitter.com/rRvkP5CGTr — ESPN FC (@ESPNFC) 2 декабря 2022 г.