toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Послематчевая лотерея Уругвая и Перу в обзоре матча 1/4 финала Копа Америка

08:25 59 Читати українською
Послематчевая лотерея Уругвая и Перу в обзоре матча 1/4 финала Копа Америка
Уругвай – Перу – 0:0 (пенальти – 4:5) – видеообзор матча

Сборная Перу неожиданно одолела уругвайскую национальную команде в четвертьфинале Копа Америка. Вашему вниманию видеообзор поединка и послематчевой серии пенальти.

 

Перуанцы стали последним полуфиналистом турнира. Подопечные Рикардо Гареки выдержали натиск "селесте", а главным героем стал голкипер "инков" Педро Гальесе.

Копа Америка-2019: определились полуфинальные пары турнира

Сначала вратарь не дал забить Суаресу и Вальверде из игры, а в послематчевой лотерее "потянул" первый же удар сборной Уругвая. Неточный выстред того же Суареса оказался единственным в серии пенальти. Как следствие, сборная Перу сенсационно выходит в 1/2 финала, а Копа Америка теряет очередного фаворита.

Перу прошло Уругвай в 1/4 финала Копа Америка: невезение "селесте", достойные полуфинала "бланкирохес" и день Гальесе

blog_ava
Копа Америка-2019: определились полуфинальные пары турнира
00:21
338
Теги
Мир Видеоновости Копа Америка-2019 Перу Перу Уругвай - Перу Уругвай Уругвай
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
67
дн
:
10
час
:
7
мин
Армения
19:00
Италия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук