Послематчевая лотерея Уругвая и Перу в обзоре матча 1/4 финала Копа Америка

Сборная Перу неожиданно одолела уругвайскую национальную команде в четвертьфинале Копа Америка. Вашему вниманию видеообзор поединка и послематчевой серии пенальти.

Перуанцы стали последним полуфиналистом турнира. Подопечные Рикардо Гареки выдержали натиск "селесте", а главным героем стал голкипер "инков" Педро Гальесе.

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Сначала вратарь не дал забить Суаресу и Вальверде из игры, а в послематчевой лотерее "потянул" первый же удар сборной Уругвая. Неточный выстред того же Суареса оказался единственным в серии пенальти. Как следствие, сборная Перу сенсационно выходит в 1/2 финала, а Копа Америка теряет очередного фаворита.

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