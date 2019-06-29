Уругвай – Перу: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Копа Америка-2019

Сборные Уругвая и Перу меряются силами в четвертьфинальном поединке Кубка Америки-2019. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию встречи – на "Футбол 24".
Матч 1/4 финала Копа Америка-2019 Уругвай – Перу стартовал в 22:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Уругвай: Муслера – Гонсалес, Хименес, Годин, Касарес – Нандес, Бентанкур, Вальверде, Арраскаэта – Кавани, Суарес
Запасные: Кампанья, Силва, Коатес, Сараччи, Торрейра, Лодейро, Перейро, Родригес, Стуани, Гомес
Перу: Гальесе – Адвинкула, Самбрано, Абрам, Трауко – Тапиа, Куэва, Йотун – Каррильо, Герреро, Флорес
Запасные: Альварес, Каседа, Араухо, Кальенс, Корсо, Сантамария, Бальон, Гонсалес, Претелл, Руидиас, Поло
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