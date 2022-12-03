В сборной Уругвая могут произойти серьезные изменения после трагического вылета из Мундиаля в Катаре.

Диего Алонсо вроде бы расторг контракт со сборной Уругвая после вылета из ЧМ-2022, сообщает TyCSports. Официально об этом не сообщалось, но будущее наставника во главе команды остается под вопросом.

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Сам Алонсо ушел от ответа на этот вопрос. Одним из основных претендентов на должность Марсело Бьелса, который остается без работы с февраля 2022 года после отставки из Лидса.

Отметим, что Уругвай победил Гану (2:0), но победа Южной Кореи над Португалией выбила южноамериканцев из турнира.

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