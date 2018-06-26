Уругвай – Россия: послематчевая пресс-конференция Станислава Черчесова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Уругвая (0:3).

"Позитивный момент в том, что, когда играли во втором тайме вдесятером, хотели забить, чтобы появился шанс сравнять счёт. Понятно, что было на одного игрока меньше, но мы же не в хоккей и не в баскетбол играем, где больше разница видна. Надо отдать должное футболистам — до конца хотели забить, чтобы были шансы отыграться. Поэтому я выпустил нападающего, а не игрока оборонительного плана. В этом плюс.

ЧМ-2018 Уругвай – Россия: уругвайцы нанесли сокрушительное фиаско хозяевам турнира

А минус в том, что нельзя начинать игры так неправильно. Не надо делать глупости, чтобы не привозить самим себе. Пускай они сами забивают, тем более у соперника класса и без нашей помощи хватает. И мы стандарты разбирали, а все три гола были забиты со стандартов. Вчера минут 20-25 посвятили тому, кто где должен стоять. Но, когда уровень соперника хороший, свои шансы они использовали.



У Жиркова и в первой игре были проблемы, а во второй у него начал болеть другой голеностоп. Поэтому мы дали ему отдохнуть. Головина не поставили из-за того, что у него жёлтая карточка. Он парень цепкий, поэтому могли мы карточку получить, тем более судья сегодня как-то раздавал налево и направо — видимо, листопад у него был. Ну да ладно.

Уругвай – Россия – 3:0 – видео голов и обзор матча

Что касается Фернандеса, то это единственный человек, которому мы специально дали отдохнуть. Фланги у нас должны быть свежими. А в остальном состав корректировали по ситуации", – цитирует Черчесова Чемпионат.