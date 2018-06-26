Уругвай – Россия: послематчевая пресс-конференция Оскара Табареса

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес прокомментировал победу над Россией (3:0).

"Меня очень удовлетворяет победа в матче и первое место в группе. Мы выиграли с огромным запасом, и мне нравится, что мы не пропустили. Мы должны работать до самого конца. И мне нравится, с какой преданностью и концентрацией действует команда. Весь состав был сосредоточен на деле до финального свистка. Он выполнил ровно тот план, о котором мы договорились.

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Сборная России пыталась загнать нас в угол. Мы не только не позволили им это сделать, но и вынудили играть на своей половине поля в первом тайме. Мы могли выиграть и с более крупным счетом. У нас не получалось забивать явные моменты после контратак. Иногда не устраивало взаимодействие игроков. Мы должны очень быстро добиться прогресса, потому что кто бы ни попался нам в 1/8 финала, этот матч будет сверхсложным", – цитирует Табареса пресс-служба ФИФА.