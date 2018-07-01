Уругвай – Португалия: Кавани признали лучшим игроком матча

ЧМ 2018 — 30 июнь 3278
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Уругвай – Португалия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018 – как это было
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ЧМ-2018: Уругвай обыграл Португалию и вышел в четвертьфинал – Роналду повторил судьбу МессиЧМ 2018 — 30 июнь 1836
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Роналду повторил рекорд Швайнштайгера по количеству матчей на чемпионатах мира и ЕвропыЧМ 2018 — 30 июнь 159
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Франция – Аргентина: Мбаппе в лучшем матче ЧМ-2018 уничтожает мечту Месси, верного себеЧМ 2018 — 30 июнь 2599
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Франция – Аргентина: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018 – как это былоЧМ 2018 — 30 июнь 6577
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