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Уругвай – Португалия: Кавани признали лучшим игроком матча

30 июня 23:24 30 Читати українською
Уругвай – Португалия: Кавани признали лучшим игроком матча
Эдинсон Кавани / FIFA

Определился лучший футболист матча 1/8 финала ЧМ Уругвай - Португалия (2:1).

Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани получил звание лучшего футболиста матча Уругвай – Португалия, информирует официальный сайт ФИФА

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Кавани сделал дубль в ворота португальцев. Это помогло его сборной обыграть сборную Португалии и выйти в 1/4 Мундиаля.

Во втором тайме уругваец получил повреждения и был вынужден покинуть поле.

Уругвай – Португалия – 2:1 – видео голов и обзор матча

ЧМ 20181/8 финала

Уругвай - Португалия: Суббота 30 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
2 : 1
Португалия
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Уругвай Уругвай ЧМ 2018 Уругвай - Португалия Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани
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