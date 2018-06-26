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Уругвай – пятая команда в истории ЧМ, которая одержала 3 "сухие" победы на групповом этапе

25 июня 21:09 74 Читати українською
Уругвай – пятая команда в истории ЧМ, которая одержала 3 "сухие" победы на групповом этапе
Сборная Уругвая / Getty Images

Сборная Уругвая стала пятой командой на мундиале, которая выиграла все 3 матча группового этапа, не пропустив при этом ни одного мяча.

Уругвай с разгромным счетом 3:0 одолел хозяина ЧМ-2018 сборную России. Таким образом, латиноамериканцы стали 5 сборной, которая сумела одержать 3 победы на групповом этапе, не пропустив ни одного гола в ответ.

Ранее это удавалось Нидерландам (ЧМ-1974 во втором групповом этапе), Бразилии (ЧМ-1986), Италии (ЧМ-1990), Аргентине (ЧМ-1998).

Напомним, Россия потерпела одно из самых позорных поражений в статусе хозяина чемпионата мира.

ЧМ-2018 3 тур

Уругвай - Россия: Понедельник 25 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
3 : 0
Россия
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