Уругвай – Южная Корея – видеообзор матча ЧМ-2022
20:16 - Читати українською
Уругвай расписал ничью с Южной Кореей в первом туре группового раунда ЧМ-2022. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
завершено
Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Ни одна из команд не наиграла на гол: 0,49 xG против 0,55 xG с небольшим преимуществом Уругвая.
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У "чарруа" лучший шанс имел Нуньес, но он не дотянулся до мяча. Годин после стандарта попал в каркас. Еще был эффектный удар Вальверде. За Корею должен был забивать Хван, которого уругвайская оборона потеряла посреди штрафной.
Итоговая ничья обостряет борьбу за выход из группы, где также играют Португалия и Гана.
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