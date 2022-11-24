Уругвай расписал ничью с Южной Кореей в первом туре группового раунда ЧМ-2022. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Ни одна из команд не наиграла на гол: 0,49 xG против 0,55 xG с небольшим преимуществом Уругвая.

Уругвай не дожал Южную Корею – звезда Реала претендовал на гол турнира, Дарвин как в Ливерпуле

У "чарруа" лучший шанс имел Нуньес, но он не дотянулся до мяча. Годин после стандарта попал в каркас. Еще был эффектный удар Вальверде. За Корею должен был забивать Хван, которого уругвайская оборона потеряла посреди штрафной.

Итоговая ничья обостряет борьбу за выход из группы, где также играют Португалия и Гана.