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Уругвай – Эквадор – 4:0 – видео голов и обзор матча

09:15 52 Читати українською
Уругвай – Эквадор – 4:0 – видео голов и обзор матча
Уругвай – Эквадор 17 июня 2019: обзор матча Копа Америка

Уругвай одержал разгромную победу в матче первого тура группы С на Копа Америка-2019. Смотрите видео голов и обзор игры Уругвай – Эквадор.

 

Уругвайцы не почувствовали никаких проблем в стартовой игре турнира.

Копа Америка-2019: Уругвай легко разобрался с Эквадором

Трио Суарес – Кавани – Лодейро просто уничтожило защитное звено соперника, которое ко всему еще и допускало множество невероятных ошибок. Кинтерос в первом тайме получил красную карточку на ровном месте, а во втором Мина отличился нелепым автоголом.

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Мир Видеоновости Копа Америка-2019 Уругвай - Эквадор Уругвай Уругвай Эквадор Эквадор
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