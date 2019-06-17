Уругвай – Эквадор – 4:0 – видео голов и обзор матча

Уругвай одержал разгромную победу в матче первого тура группы С на Копа Америка-2019. Смотрите видео голов и обзор игры Уругвай – Эквадор.

Уругвайцы не почувствовали никаких проблем в стартовой игре турнира.

Копа Америка-2019: Уругвай легко разобрался с Эквадором

Трио Суарес – Кавани – Лодейро просто уничтожило защитное звено соперника, которое ко всему еще и допускало множество невероятных ошибок. Кинтерос в первом тайме получил красную карточку на ровном месте, а во втором Мина отличился нелепым автоголом.

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