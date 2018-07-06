Уругвай – Франция: второй раз в истории ЧМ игрок Атлетико ассистировал футболисту Реала

Сборная Франции в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 играет против Уругвая.

Гол защитника мадридского Реала Рафаэля Варана вывел сборную Франции вперед в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Голевую передачу ему отдал форвард Атлетико Гризманн.

Уругвай – Франция – видео гола

Это лишь второй случай в истории чемпионатов мира, когда игрок "матрасников" ассистировал футболисту Реала в рамках турнира. Предыдущий случай произошел на ЧМ-2010 в матче Аргентина – Южная Корея, когда Гонсало Игуаин забил после передачи Серхио Агуэро, сообщает MisterChip.