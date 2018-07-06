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Уругвай – Франция: второй раз в истории ЧМ игрок Атлетико ассистировал футболисту Реала

18:26 61 Читати українською
Уругвай – Франция: второй раз в истории ЧМ игрок Атлетико ассистировал футболисту Реала

Сборная Франции в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 играет против Уругвая.

Гол защитника мадридского Реала Рафаэля Варана вывел сборную Франции вперед в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Голевую передачу ему отдал форвард Атлетико Гризманн.

Уругвай – Франция – видео гола

Это лишь второй случай в истории чемпионатов мира, когда игрок "матрасников" ассистировал футболисту Реала в рамках турнира. Предыдущий случай произошел на ЧМ-2010 в матче Аргентина – Южная Корея, когда Гонсало Игуаин забил после передачи Серхио Агуэро, сообщает MisterChip.

ЧМ 20181/4 финала

Уругвай - Франция: Пятница 06 июля 2018

Уругвай
Матч окончен
0 : 2
Франция
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Теги
Антуан Гризманн Антуан Гризманн Франция Франция ЧМ 2018 Уругвай - Франция Рафаэль Варан Рафаэль Варан
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