Уругвай – Франция: Табарес вышел на второе место по количеству матчей на мундиалях среди тренеров

Наставник сборной Уругвая Оскар Табарес вышел на второе место в списке тренеров с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира с одной командой.

Матч Уругвай – Франция стал для 71-летнего специалиста стал для 20-м на мундиале в статусе главного тренера одной национальной команды.

ЧМ-2018: Франция одолела Уругвай и вышла в полуфинал – слезы во время матча как символ всего

По этому показателю Табарес сравнялся с легендарным тренером "селесао" Марио Загалло. Уругвайский Мастер тренировал сборную Уругвая на ЧМ-1990, ЧМ-2010, ЧМ-2014 и ЧМ-2018. Лучшим достижением для национальной команды стало четвертое место на чемпионате мира-2010 в Южной Африке.

Лидирует в списке тренеров немец Гельмут Шён. Сборная Германии во главе с ним провела 25 матчей. Отметим, что уругвайцы под руководством Оскара Табареса уступили сборной Франции со счетом 0:2 в 1/4 финала чемпионата мира в России.