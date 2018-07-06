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Уругвай – Франция: Табарес вышел на второе место по количеству матчей на мундиалях среди тренеров

19:13 22 Читати українською
Уругвай – Франция: Табарес вышел на второе место по количеству матчей на мундиалях среди тренеров
Уругвай – Франция: Табарес вышел на второе место по количеству матчей на мундиалях среди тренеров

Наставник сборной Уругвая Оскар Табарес вышел на второе место в списке тренеров с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира с одной командой.

Матч Уругвай – Франция стал для 71-летнего специалиста стал для 20-м на мундиале в статусе главного тренера одной национальной команды.

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По этому показателю Табарес сравнялся с легендарным тренером "селесао" Марио Загалло. Уругвайский Мастер тренировал сборную Уругвая на ЧМ-1990, ЧМ-2010, ЧМ-2014 и ЧМ-2018. Лучшим достижением для национальной команды стало четвертое место на чемпионате мира-2010 в Южной Африке.

Лидирует в списке тренеров немец Гельмут Шён. Сборная Германии во главе с ним провела 25 матчей. Отметим, что уругвайцы под руководством Оскара Табареса уступили сборной Франции со счетом 0:2 в 1/4 финала чемпионата мира в России.

ЧМ 20181/4 финала

Уругвай - Франция: Пятница 06 июля 2018

Уругвай
Матч окончен
0 : 2
Франция
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Теги
ЧМ 2018 Уругвай - Франция Уругвай Уругвай Оскар Вашингтон Табарес Оскар Вашингтон Табарес
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