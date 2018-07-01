Уругвай – Франция: статистика матчей между соперниками в 1/4 финала ЧМ-2018

В личных встречах сборная Уругвая имеет преимущество над французами, которые попытаются во второй раз в истории победить "чарруа".

Уругвай и Франция 6 июля сойдутся в 1/4 финала чемпионата мира 2018. Матч состоится в Нижнем Новгороде в 17.00 по киевскому времени.

ЧМ-2018: определилась первая пара четвертьфиналистов

История противостояний французов и уругвайцев насчитывает 8 матчей. Лучшие показатели имеет представитель Южной Америки – 3 победы. "Ле бле" обыгрывали соперника только 1 раз, еще 4 поединка завершились ничьими.

Впервые команды встретились на Олимпийских играх 1924 года. Тогда в полуфинале мощный Уругвай разбил французов со счетом 5:1.

Судьба трижды сводила оппонентов на чемпионатах мира. Ни один из трех матчей не принес Франции успеха – поражение (ЧМ-1966) и 2 нулевые ничьи (ЧМ-2002 и ЧМ-2010). Во всех случаях команды мерялись силами на групповом этапе.

Единственная победа "галльских петухов" над Уругваем датирована 1985 годом – выигранный товарищеский матч со счетом 2:0.

Последняя встреча между уругвайскими и французскими футболистами состоялась в 2013 году – "чарруа" минимально победили в контрольном матче – 1:0.

Напомним, что французы в 1/8 финала ЧМ-2018 сумели обыграть Аргентину со счетом 4:3, а уругвайцы победили Португалию (2:1).