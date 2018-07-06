Уругвай – Франция: послематчевая пресс-конференция Оскара Табареса

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Вашингтон Табарес ответил на вопросы журналистов после проигранного его подопечными матча с Францией (0:2) в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

"Играли не столь хорошо, как играли наши соперники, я всегда так воспринимаю поражения. Когда я говорю "мы", имею в виду всю команду. Мы очень много сделали для того, чтобы изменить ход матча, но затем пропустили во второй раз. Замены, которые я сделал, не слишком помогли.

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Мы приложили нечеловеческие усилия, чтобы переломить ход встречи, но они играли лучше. Я это полностью признаю. Чемпионат мира для нас завершен, будем готовиться к Кубку Америки. нам нужно двигаться дальше, будем думать о будущем. Многие из стран футбольной элиты покинули Россию раньше нас.

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Поражение болезненное и обидное, но это нужно преодолеть. В матчах на вылет мелкие детали могут перевернуть все. Останусь ли я в сборной? Я не знаю ни одного примера, чтобы тренер сам решал такие вопросы. У меня есть контракт, но есть футбольная федерация, которая отвечает за то, кто будет тренером. После ЧМ-2010 звучали такие же вопросы. Не буду на них отвечать", – цитирует Табареса Sport24.

Напомним, что уругвайцы пропустили дважды от сборной Франции и покинули ЧМ-2018 после 1/4 финала. Голы в составе "трехцветных" забили Рафаэль Варан и Антуан Гризманн.