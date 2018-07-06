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Уругвай – Франция: послематчевая пресс-конференция Дидье Дешама

20:52 36 Читати українською
Уругвай – Франция: послематчевая пресс-конференция Дидье Дешама
Дидье Дешам / фото: ФИФА

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против Уругвая.

"Мы заслужили эту победу. Сборная Уругвая – очень качественная команда, но мы играли лучше. У нас более молодая команда, а требования к игрокам – выше. Думаю, мы могли сыграть еще лучше. С другой стороны, у нас шесть игроков было на карточках – и я рад, что никто из них не пропустит следующую игру.

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Сегодня мы сыграли лучше, чем с Аргентиной. Но это была не идеальная игра. Всегда можно играть еще лучше. Не буду слишком много требовать от игроков, все-таки Уругвай – потрясающая команда.

Бельгия или Бразилия? У меня нет предпочтений. Мы следим за обеими командами. Посмотрим что будет. Пока мы только вышли в полуфинал. Давайте посмотрим, что произойдет дальше.

Действительно, Жиру пока не отмечался. Но подчеркну – пока! Он очень важен для сборной Франции. Нам нужны игроки, которые готовы работать на коллектив. Да, форвардам необходимо забивать. Но Оливье – очень щедрый футболист. И никогда не жалуется, когда мы его просим поработать на команду. Он невероятно полезен, прекрасно действует в воздухе и играет большую роль для сбалансированности команды", – цитирует Дешама Sport24.

ЧМ 20181/4 финала

Уругвай - Франция: Пятница 06 июля 2018

Уругвай
Матч окончен
0 : 2
Франция
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ЧМ 2018 Уругвай - Франция Франция Франция Дидье Дешам Дидье Дешам
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