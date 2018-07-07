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Уругвай – Франция: Муслера извинился за свой фейл

6 июля 22:42 105 Читати українською
Уругвай – Франция: Муслера извинился за свой фейл
Фернандо Муслера / AFP

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера извинился за свой промах в ситуации со вторым пропущенным мячом в поединке 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Франции (0:2).

"Хотел отбить мяч, но он попал лишь в мою левую руку и залетел в ворота. Подобные вещи могу случиться с голкипером.

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Хочу извиниться перед всеми болельщиками Уругвая и партнерами по команде. Нужно забыть о том, что произошло, и двигаться дальше. Со мной все будет в порядке", – сказал Муслера в комментарии ESPN.

Отметим, что 32-летний вратарь пропустил дважды в поединке с французами: в первом тайме головой забил Рафаэль Варан, а во второй половине игры курьезным голом отметился Антуан Гризманн.

На ЧМ-2018 Фернандо Муслера провел 5 матчей. В трех из них он не пропускал.

ЧМ 20181/4 финала

Уругвай - Франция: Пятница 06 июля 2018

Уругвай
Матч окончен
0 : 2
Франция
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ЧМ 2018 Уругвай - Франция Фернандо Муслера Фернандо Муслера Уругвай Уругвай
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