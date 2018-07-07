Уругвай – Франция: Льорис стал на защиту Муслеры

Вратарь сборной Франции Юго Льорис поддержал своего коллегу Фернандо Муслеру после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018 с Уругваем.

"Мне грустно. Он один из лучших вратарей в мире, я его сильно уважаю. Он фантастически играл за свою сборную. Но сегодня ему немного не повезло. Мяч ушел в сторону. Что ж, это часть игры.

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Вратарь не имеет права на ошибку. Никто тебя не подстрахует. Готов лишь повторить, что Фернандо – один из лучших вратарей мира, а потому достоин добрых слов.

Если говорить о мяче, то он очень быстрый. Поэтому и вратарям нужно очень быстро перемещаться и принимать решения. Когда ты ловишь или отбиваешь мяч, когда ты двигаешься, нужно вносить поправку в свою игру.

Не забывайте, что в футболе один удар может все изменить. Так и есть", – цитирует Льориса sport-express.ru.