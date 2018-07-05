Уругвай – Франция: Кавани тренируется по индивидуальной программе

Участие нападающего сборной Уругвая Эдинсона Кавани в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Франции находится под вопросом.

Сегодня уругвайская команда провела тренировку на территории спортивного центра "Борский". Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани работал отдельно от общей группы, сообщает ТАСС.

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По информации издания, футболисты сборной Уругвая провели разминку и выполняли упражнения с мячом. Кавани, который получил травму во встрече 1/8 финала чемпионата мира против команды Португалии, выполнял упражнения на другой половине поля. Он сконцентрировался на ходьбе и беге, изредка касался с мяча. Считается, что Кавани не успеет восстановиться к матчу против Франции.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Уругвай – Франция состоится 6 июля, начало игры – в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.