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Уругвай – Франция: Гризманн объяснил, почему не праздновал забитый мяч

20:41 86 Читати українською
Уругвай – Франция: Гризманн объяснил, почему не праздновал забитый мяч
Антуан Гризманн (в центре) / официальный твиттер ЧМ-2018

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, почему отказался от празднования гола в поединке с уругвайцами (2:0) в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

"Когда я только начинал играть, то один уругваец меня научил: что хорошо, что плохо, как не нужно делать. Сегодня я играл против своих друзей и не праздновал забитый мяч из-за уважения.

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Я очень люблю эту страну, уругвайцев, их культуру. Сборная Уругвая – очень сильный соперник, их команда мне напоминает Атлетико. Мы знали, что они очень опасны при стандартах, поэтому особенно рассчитывали на своих высоких игроков", – цитирует Гризманна Sport24.

Отметим, что голы Гризманна и Рафаэля Варана позволили сборной Франции одолеть уругвайцев в четвертьфинале ЧМ-2018. Соперник сборной Франции на стадии 1/2 финала определится сегодня в поединке Бразилия – Бельгия. Начало встречи в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ 20181/4 финала

Уругвай - Франция: Пятница 06 июля 2018

Уругвай
Матч окончен
0 : 2
Франция
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Теги
ЧМ 2018 Уругвай - Франция Уругвай Уругвай Антуан Гризманн Антуан Гризманн Франция Франция
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