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Уругвай – Франция: французы вышли в шестой для себя полуфинал в истории чемпионатов мира

19:42 40 Читати українською
Уругвай – Франция: французы вышли в шестой для себя полуфинал в истории чемпионатов мира
Уругвай – Франция / фото из соцсетей

Подопечные Дидье Дешама одолели сборную Уругвая (2:0) в матче 1/4 финала ЧМ-2018 и оформили шестой для "трехцветных" выход в полуфинал турнира.

Франция вышла в свой шестой полуфинал на чемпионатах мира, сообщает Opta Sports.

ЧМ-2018: Франция одолела Уругвай и вышла в полуфинал – слезы во время матча как символ всего

Ранее французам удавалось пробиться в 1/2 финала Мундиаля в 1958, 1982, 1986, 1998 и 2006 годах. Только три сборные могут похвастаться лучшими показателями: Германия (12 выходов в полуфинал), Бразилия (8) и Италия (7).

Соперник сборной Франции на стадии 1/2 финала определится сегодня в поединке Бразилия – Бельгия. Начало встречи в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ 20181/4 финала

Уругвай - Франция: Пятница 06 июля 2018

Уругвай
Матч окончен
0 : 2
Франция
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ЧМ 2018 Уругвай - Франция Франция Франция
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