Уроженец Украины стал лучшим россиянином в истории АПЛ

Бывший игрок Динамо и Шахтера Андрей Канчельскис получил награду от британских СМИ.

В частности, издание beIN Sports составило свой рейтинг лучших россиян, что выступали в клубах АПЛ. Возглавил список уроженец Кропивницкого (тогда еще Кировограда. – примечание) Андрей Канчельскис.

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Остальные позиций заняли Андрей Аршавин (Арсенал, 2008-13), Алексей Смертин (Портсмут, Челси, Чарльтон, Фулхэм, 2003-08), Роман Павлюченко (Тоттенхэм, 2008-2012), Юрий Жирков (Челси, 2009-2011).

Напомним, что Канчельскис, который успел в Украине поиграть за Динамо и Шахтер, в АПЛ выступал в составе Манчестер Юнайтед, Эвертона, Саутгемптона и Манчестер Сити. Вместе с МЮ выиграл 7 трофеев, в том числе два титула чемпиона Англии.

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