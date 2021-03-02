"Уровень организации Экстраклясы не хуже, чем в УПЛ": Шабанов рассказал об адаптации в Легии
Защитник Динамо Артем Шабанов, который на правах аренды защищает цвета варшавской Легии, поделился первыми впечатлениями от чемпионата Польши.
"Первые впечатления от Экстраклясы еще не успели сложиться. Я здесь только две недели провел, только ко всему привыкаю. Уровень организации чемпионата на первый взгляд не хуже, чем в УПЛ.
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Чувствуется, что футбол в Польше интересует многих. Жаль, что пока здесь действует жесткий карантин и нет болельщиков на стадионе.
Ко мне очень хорошо отнеслись. Клуб предоставил мне переводчицу, которая подробно объясняла рабочие и бытовые моменты. Мне нашли квартиру, поселили, дали автомобиль. Никаких проблем нет. В команде меня тоже хорошо приняли, тем более есть 4-5 русскоязычных игроков, что значительно упрощает адаптацию в коллективе", – сказал Шабанов в комментарии изданию Tribuna.
Напомним, Шабанов перешел в Легию 17 февраля и будет выступать за польский клуб до 30 июня 2021 года.
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