“Украине повезло, ведь в финале в Житомире встречаются два сильнейших бренда страны: Шахтер и Динамо. Еще десять или даже пять лет назад это была бы дуэль между клубами, с которыми ни один из наших топ-клубов не смог бы составить никакой достойной конкуренции. Еще четыре года назад наши лиги разделяли двадцать мест в рейтинге УЕФА. Сегодня же мы впервые с 1997 года обогнали наших восточных соседей!

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По всем объективным показателям оба клуба сегодня демонстрируют уровень, очень близок к вершине Экстраклассы ", – говорится в материале Weszło.

Напомним, в финале Кубка Украины донецкий Шахтер встретится с киевским Динамо. Игра состоится 14 мая, начало встречи – в 18:30. В финальном матче Кубка Польши Погонь сыграет с Легией. Поединок состоится 2 мая, стартовый свисток прозвучит в 17:00.

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