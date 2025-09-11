Халл Сити на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бразильским вингером Жоао Мендесом. 20-летний игрок поставил подпись под однолетним соглашением. Он является сыном легенды Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо.

Сообщается, что Мендес будет выступать за молодежную команду Халла U-21. Ранее он находился в системе Крузейро, Барселоны и Бернли.

"Я очень счастлив. Думаю, это будет хороший сезон. Я видел матч Халла против Бирмингема и считаю, что ребята играют очень хорошо. Думаю, это очень хорошая команда, и я с нетерпением жду игры за эту команду. Хочу помочь команде U-21, а также первой команде. Уровень для меня не важен, я просто люблю футбол. Если я получу шанс, то воспользуюсь им", – отметил Мендес.

